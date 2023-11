Via a Barumini all’Expo del Turismo Culturale in Sardegna, appuntamento giunto alla IX edizione ed in programma fino a sabato 25 novembre.

Il prestigioso appuntamento annuale, che farà tappa quest’anno anche a Pula, è organizzato come sempre dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura con l’obiettivo di creare opportunità di incontro e scambio tra operatori culturali, turistici e altri comparti produttivi della Sardegna.

L’EVENTO – Oggi e domani l’appuntamento è al centro Giovanni Lilliu di Barumini mentre il 25 novembre ci si sposta a Pula per altri importanti incontri.

In mostra le eccellenze dei beni culturali, dell’artigianato artistico e dell’enogastronomia della Sardegna con importanti convegni, laboratori, workshop con i tour operator (21 quelli nazionali e internazionali) che incontreranno oltre 60 aziende isolane e numerose attività.

Il restauro il cuore pulsante della manifestazione, con la presentazione del progetto realizzato dalla Fondazione Barumini con Soprintendenza e Università degli studi di Cagliari, iniziativa che parte dal laboratorio già attivo a Barumini fino alla costituzione di un corso di laurea in restauro a due passi dal sito Unesco Su Nuraxi e alle opportunità di Casa Zapata che vede partire i lavori di restauro a contatto con i turisti.

