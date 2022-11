Un dibattito e un libro, per riflettere sul fenomeno dell'emigrazione, saranno al centro sabato prossimo di una manifestazione legata alla storia e che all'attualità del paese. L'associazione culturale Amici del Libro presenta l'opera letteraria autobiografica di Antico Contini, "Prima di essere padre", ristampata e curata da Peppe Cau, studioso e ricercatore locale.

Un libro che parla di emigrazione, un fenomeno che ancora pare non arrestarsi, visto che tanti giovani del Marghine, come nel passato, abbandonano il loro paese per vedere realizzati i propri sogni e le proprie aspirazioni. Il libro racconta la storia di Antioco, noto anche con lo pseudonimo Antiogu Errinas, che nonostante non abbia potuto frequentare la scuola, riuscì a trovare riscatto sociale agli inizi del secolo scorso, in America. Qui Antiogu, pur incontrando difficoltà di adattamento, da autodidatta riuscì ad imparare a leggere e scrivere.

Si leggono tra le pagine anche le vicende sociali ed economiche di Borore tra il il XIX e il XX secolo. L’incontro è stato grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione della biblioteca comunale, dell'associazione Nino Carrus, di Sandalia Onlus e del laboratorio artistico di Nadia Porcu della consulta giovanile, che accompagnerà la manifestazione con stacchi musicali.

Sarà quindi un’importante occasione per rievocare e riflettere, grazie al contributo di Fausto Mura, presidente onorario dell'associazione Nino Carrus.

© Riproduzione riservata