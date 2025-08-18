Giovedì 21 agosto, nell’ambito del programma dell’Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalogna Nord, Francia), l’Obra Cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con Plataforma per la Llengua, la XII Jornada Algueresa. Le attività previste per la giornata si svolgeranno dalle 10 alle 12 e saranno presentate da Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, e da Salvatore Motzo, socio del gruppo algherese dell’associazione.

La giornata comprenderà tre attività diverse ma interconnesse: la presentazione del nuovo numero, ancora inedito, della rivista Al portal, veus de l’Alguer, e due conferenze che affronteranno, da un lato, la storia, la gastronomia e il paesaggio di Alghero, e dall’altro la fragile situazione linguistica e la realtà dell’attivismo culturale nella città catalana della Sardegna.

Al portal, veus de l’Alguer è una rivista di attualità, lingua, identità, storia e ambiente, promossa dal Centre Cultural Antoni Nughes, dall’Obra Cultural de l’Alguer e da Plataforma per la Llengua, nata per rafforzare la cultura in lingua catalana ad Alghero e giunta quest’anno al suo settimo numero.

Oltre alla Jornada Algueresa, Plataforma per la Llengua sarà presente in questa 57a edizione de la Universitat Catalana d’Estiu come promotrice di diverse attività: la proiezione del documentario Eivissa, tresor pagès di Roger Cassany, e di dibattiti aperti sul catalano nella sanità, e sul rapporto tra rugby, lingua e identità nella Catalunya Nord.

