Ultimi ed entusiasmanti appuntamenti di Vivi Cuglieri per un'estate intensa tra musica rock e tradizionale nelle borgate marine e in paese, con il fascino eterno del tramonto.

Martedì 19 spazio alla musica da strada nel lungomare di S’Archittu alle 20.30: Drum & Sax con Diego Greco al sassofono e Giovanni Alborghetti alle percussioni, musica da strada e tradizione busking. Alle 22 si esibiranno i New Krypto e il loro rock internazionale. Sempre a S’Archittu martedì 26 alle 20.30 serata musicale per le band emergenti cuglieritane: prima salirà sul palco il gruppo Kilometro 0, un’ora dopo i Dead Kenny rock. Gran finale Giovedì 28 a Santa Caterina in Su paris de sa turre con i Cori a cuncordu di Cuglieri e coro polifonico di Cagliari, inizio alle 20.

Vivi Cuglieri 2025, un’estate ricca di eventi artistico-culturali e animazione che ha accompagnato turisti e residenti per far vivere la magia delle vacanze nelle borgate marine, per impreziosire l’offerta turistica e far vivere la magia del prezioso patrimonio ambientale e socio-culturale delle coste cuglieritane. Vivi Cuglieri è organizzato dal Centro commerciale naturale di Cuglieri, con il sostegno e patrocinio della Regione e del Comune.

© Riproduzione riservata