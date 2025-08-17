Sarà inaugurata martedì (19 agosto) a Fluminimaggiore presso il cortile della casa Petromilli, la mostra Una miniera di libri, esposizione di opere letterarie, storiche, tecniche e artistiche, per raccontare il territorio sardo e le miniere nel mondo.

L'allestimento è curato dall' associazione culturale Sinapsi e libri di miniera, con la collaborazione delle associazioni Su Zurfuru Mine, Minatori Fluminesi, Amici della Miniera Carbonia e col patrocinio del comune di Fluminimaggiore. La mostra rimarrà aperta sino al 21 agosto.

Esporranno le proprie opere letterarie e artistiche, gli autori e collezionisti, Franco Farci, Salvatore Cabiddu, Lino Cianciotto, Sandro Renato Garau, Bruno Pilurzu e Silvestro Papinuto. Martedì il taglio del nastro per l' apertura ufficiale della mostra e' previsto per le 18.

