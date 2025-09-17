Editoria sarda, 120 mila euro per le mostre del libro nell'IsolaIl finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale
In arrivo per la filiera editoriale sarda 120 mila euro per la valorizzazione del settore attraverso le mostre che nei veicolino la promozione.
Il finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale con una delibera proposta dall'assessora alla cultura Ilaria Portas.
«Un sostegno finanziario importante - sottolinea l'esponente dell'esecutivo Todde - per la realizzazione delle Mostre del libro edito in Sardegna, che prevede per il 2025 di destinare la cifra di 70mila euro alla ormai consolidata mostra del comune di Macomer, e ancora rispettivamente 25mila euro ai comuni di Cagliari e Sassari».
Le mostre – prosegue l’assessora «dovranno essere realizzate in stretto coordinamento con l'assessorato, in collaborazione con gli operatori della filiera del libro sardo in forma singola o associata e non in sovrapposizione tra loro né in concomitanza delle date di svolgimento di fiere nazionali e internazionali, per garantire una più agevole partecipazione delle aziende editrici e della Regione alle stesse».