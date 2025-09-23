È morta Claudia Cardinale, aveva 87 anniAddio all’ultima grande star italiana degli anni d’oro del cinema, protagonista di film memorabili diretti da Visconti, Fellini e Leone
Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa di Claudia Cardinale, icona del grande schermo per oltre mezzo secolo, morta all’età di 87 anni, come riferisce l’agenzia France Presse.
All’anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, era nata a Tunisi il 15 aprile 1938. L’attrice ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, partecipando a oltre 150 film tra commedie, drammi, spaghetti western e produzioni hollywoodiane. La sua fama internazionale è stata riconosciuta da numerosi premi, tra cui il Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia, l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, il Premio Lumière e il Premio Flaiano.
La carriera di Claudia Cardinale iniziò quasi per caso nel 1956 con Les Anneaux d’or, seguita dalla vittoria al concorso “La più bella italiana di Tunisia” nel 1957, che le aprì le porte della Mostra del Cinema di Venezia.
Il suo debutto sul grande schermo avvenne nel 1958 con Goha, ma il grande successo arrivò con I soliti ignoti di Mario Monicelli. Negli anni Sessanta, Cardinale divenne musa di registi del calibro di Luchino Visconti, Federico Fellini, Valerio Zurlini e Sergio Leone, consolidando il suo ruolo di leggenda del cinema internazionale.
(Unioneonline)