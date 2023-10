Dino Milia è stato il presidente della Dinamo basket per 33 anni, ma per tutti, compresi i vertici del basket, era l'avvocato Milia e questo la dice lunga su quale fosse l'ammirazione suscitata nel suo lavoro. Franco Luigi Satta è stato stato il più giovane magistrato d’Italia a conseguire la qualifica di consigliere d’appello. A due protagonisti della scena penalistica sarda sono dedicate le giornate di studio di venerdì e sabato ospitate nell'Aula Magna dell'università di Sassari. “Riflessioni sul processo penale” è il titolo dell'evento organizzato dal Consiglio dell’Ordine Forense di Sassari col patrocinio dell’ateneo sassarese.

Il via venerdì pomeriggio alle 15.30. Dopo i saluti istituzionali del rettore, Gavino Mariotti, del sindaco di Sassari, Gian Vittorio Campus e del presidente dell’Ordine forense cittadino, Gabriele Satta, interverranno due decani del foro sassarese: Toto Porcu, in ricordo di Franco Luigi Satta, e Pietro Diaz, in ricordo di Dino Milia.

Seguirà la tavola rotonda, “Criticità della riforma del processo penale”, moderata da Sergio Porcu, consigliere dell’Ordine forense di Sassari, con interventi di Giorgio Spangher, professore emerito di diritto processuale penale dell’Università La Sapienza di Roma e per tanti anni docente presso l’Ateneo cittadino; Antonio Mura, magistrato, capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presidente della Commissione di studio per la riforma del processo penale; Vinicio Nardo, avvocato in Milano, già presidente del foro meneghino e componente del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale; Silvio Sau, ordinario di diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Sassari; Giovanni Caria, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e Gabriele Satta, presidente dell’Ordine forense nonché figlio di Franco Luigi Satta.

La giornata del 28 ottobre verterà, invece, sulle riforme della giustizia penale, con conclusionedi Antonello Mura che interverrà sul tema “La giustizia in movimento: il cantiere delle riforme”.

