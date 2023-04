Full immersion tra storia, archeologia, cultura e natura il prossimo 16 aprile a Sedilo. Ritorna infatti il tradizionale appuntamento con il Syrbon Trophy organizzato dall’associazione archeologica Iloi. Un percorso ricco di fascino e avventura, immerso nelle campagne del territorio sedilese.

Come sempre massimo riserbo sulla location scelta per la manifestazione capace di richiamare centinaia di persone non solo da Sedilo, soprattutto al momento del pranzo conviviale che vede partecipare le varie squadre impegnate. Giusto una piccola indiscrezione: il percorso si articolerà tra la zona di Nordai e quella di Iloi.

«Quest’anno – spiegano dall’associazione archeologica – il percorso sarà più fattibile rispetto alle passate edizioni. Una scelta che abbiamo fatto in modo che le persone che partecipano possano godere maggiormente della vista, della natura e dei siti archeologici che verranno attraversati durante il percorso. Poi il pranzo si terrà nei pressi del nuraghe Iloi».

Come sempre, alla partenza, alle varie squadre verrà consegnata una cartina topografica: vincerà la gara chi nel minor tempo possibile (massimo tre ore) toccherà tutte le postazioni. Entro giovedì sera, nella sede dell’associazione in Corso Eleonora 65, si ricevono le iscrizioni.

Al termine, per quanti lo vorranno e a prescindere dal Syrbon Trophy, l’associazione terrà un breve corso per la lettura e l’interpretazione delle carte topografiche. E poi domenica spazio al divertimento e al contatto con la natura. Il Syrbon Trophy costituisce da sempre un forte momento di aggregazione, soprattutto al momento del pranzo quando, conclusa la gara, tante persone raggiungono il sito scelto per condividere il momento conviviale.

