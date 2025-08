"Momenti di Folklore" illumina Piazza Nino Brundu stasera, venerdì 1 agosto. Torna per il ventesimo anno il Festival Internazionale del Folklore, l'appuntamento che celebra le tradizioni popolari attraverso musica, danza e cultura. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Gruppo folkloristico San Biagio, con il patrocinio della Regione Sardegna, del comune di Villasor, della Pro Loco e tanti altri partner.

Una serata all’insegna dello scambio culturale, che vedrà protagonisti gruppi folkloristici dalla Sardegna e dal mondo. Dalla Serbia alla Macedonia, passando per la Slovacchia, fino alle esibizioni dei gruppi isolani come il Gruppo folk Santa Giuliana di Serbarìu e il Gruppo San Giorgio di Usini, dal sassarese. In programma anche il duo Fanta Folk. Un viaggio tra colori, melodie e tradizioni.

«Un’occasione per riscoprire le nostre radici e dialogare con altre culture», sottolinea il presidente del gruppo San Biagio, Stefano Poddighe. «Attendiamo il pubblico con danze, musica e sapori tipici, in una festa che unisce generazioni e territori». Appuntamento alle 21 per immergersi in una notte di folklore, con ingresso libero.

© Riproduzione riservata