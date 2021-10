Una delle metafore più calzanti è quella che paragona la vita a un viaggio. Durante il cammino della nostra esistenza, come in un vero e proprio tragitto, non mancano gli imprevisti, le deviazioni improvvise, i problemi e le salite ardue e faticose. A volte, procedendo, si sente allora la necessità di una mappa che aiuti a proseguire oppure di una sorta di guida che conduca sui sentieri più ardui, più stressanti. Necessità che sono ancora più sentite quando si è ancora ragazzi e si stanno muovendo i primi passi verso la vita adulta.

Lo psicoterapeuta dell’età evolutiva Alberto Pellai e la psicopedagogista Barbara Tamborini ci offrono allora alcuni utili strumenti per affrontare il viaggio più importante che ognuno di noi intraprende nel loro recente Destinazione vita (Mondadori, 2021, pp. 288, anche e-book) in cui affrontano un tema sempre più attuale: quello delle life skills, le competenze necessarie per vivere. Insomma, quelle abilità cognitive, emotive e relazionali che ci permettono di affrontare efficacemente le sfide della quotidianità.

Pensiamo solamente a quante volte, soprattutto nell’adolescenza e nella preadolescenza, ci si domanda se si è realmente in grado di far fronte ai problemi e agli imprevisti che la vita mette di fronte. Oppure ci si chiede se si è capaci di prendere decisioni per questioni di lungo periodo. E ancora, ci si angoscia perché non ci si sente in grado di gestire stress, ansia oppure di reagire con prontezza a un imprevisto. Ebbene Alberto Pellai e Barbara Tamborini, senza ricorrere a ricette magiche o soluzioni semplicistiche, vengono in aiuto proponendo sette strumenti essenziali (skills, appunto) per aiutare a crescere più consapevoli delle proprie capacità e più sereni.

La copertina del libro

E quali sono queste sette competenze di cui un giovane (e ancora di più un adulto) non può fare a meno? Per prima cosa la capacità di risolvere i problemi o problem solving sapendo già in partenza che se esiste una questione, esiste anche un modo per risolverla. Quindi la capacità di prendere decisioni, partendo dal presupposto che nella vita meno si improvvisa e meglio è. Terza cosa bisogna allenarsi a gestire lo stress e quarta dobbiamo comunicare in maniera efficace, anche a costo di far fatica. Ancora: è fondamentale oramai nel mondo d’oggi possedere un’adeguata competenza digitale, che non si riduca a usare un social o uno smartphone, e si deve essere in grado di instaurare empatia con chi ci sta accanto, trovando la giusta sintonia. Infine, settima competenza: bisogna sforzarsi di pensare in maniera creativa perché la creatività è quell’ingrediente che rende la vita più bella.

Insomma, queste sono le sette competenze che dovrebbero entrare a far parte del bagaglio di chiunque si affacci al cammino della vita adulta.

Un bagaglio che Alberto Pellai e Barbara Tamborini ci aiutano a comporre aiutandoci per ogni competenza con racconti di casi pratici, piccoli test, consigli, una playlist musicale e tanti film da vedere e libri da leggere. Allora: siete pronti a partire per il viaggio più importante?

