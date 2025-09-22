Democrazia e libertà: Serdiana aderisce all’edizione 2025 del BibliopridePer quattro giorni, fino al 26 settembre, la biblioteca si trasformerà in un laboratorio diffuso e partecipativo con attività per bambini, ragazzi e adulti
Al via questa mattina la manifestazione nazionale che promuove la cultura e il libero pensiero, giunta quest’anno alla 14esima edizione. Un’iniziativa a cui aderisce la Biblioteca comunale “A.Saba” di Serdiana che invita a riflettere i propri utenti sul ruolo fondamentale svolto dalle biblioteche come presidio di democrazia e libertà.
Per quattro giorni, fino al 26 settembre, la biblioteca si trasformerà in un laboratorio diffuso e partecipativo con attività per bambini, ragazzi e adulti. Chi vorrà potrà lasciare un componimento, un disegno o semplicemente una frase che racconti cosa rappresenta la biblioteca o decorare l’albero simbolo della comunità. Durante le quattro giornate sarà inoltre possibile consigliare il proprio libro preferito lasciando una dedica o una motivazione. I più giovani, infine, potranno svolgere per un giorno il ruolo di bibliotecari scoprendo i segreti del mestiere.