Parte stasera a Decimomannu la prima edizione dell'Officina Film Festival organizzato dall'Aps Officina Progetti con il patrocinio del Comune. Da oggi a sabato 6 e da venerdì 26 a domenica 28 settembre la cittadina alle porte di Cagliari ospiterà una rassegna cinematografica dedicata al cinema sociale e indipendente che ha come sfondo i sardi e la Sardegna.

Ogni sera a partire dalle 20.30 i riflettori verranno puntati su palco e schermo allestiti all'interno del teatro “Antica Valeria”, in via Aldo Moro. Il festival nasce per valorizzare le tante produzioni locali e per dare voce a quanti, pur creando ottimi lavori, faticano ad entrare nei circuiti nazionali e internazionali. Sarà anche un momento per mettere in risalto la storia della Sardegna, i nostri territori e le nostre tradizioni a partire, ovviamente, dalla sagra di Santa Greca.

Il programma però non prevede solo proiezioni: si svolgeranno anche i laboratori gratuiti di sceneggiatura con Mauro Aragoni, di cinematografia per ragazzi con Daniele Arca, di storyboard con Stefano Garau, di make up cinematografico (l'unico a pagamento) con Elide Querci e di cinematografia per adulti sempre con Daniele Arca, quest'ultimo in programma dal 26 al 28 settembre in occasione della sagra settembrina di Santa Greca.

Si comincia questo pomeriggio con il laboratorio cinematografico dedicato ai ragazzi e la sera con le proiezioni dei cortometraggi selezionati dalla Cineteca di Bologna nell'ambito del progetto “Visioni Sarde“. Presenti in sala i registi Salvatore Cubeddu, Christiano Pahler e Carolina Melis.

Domani al via i laboratori gratuiti di storyboard e sceneggiatura, il primo dedicato ai ragazzi e diretto da Stefano Garau, il secondo, invece, guidato da Mauro Aragoni e che avrà come focus la scrittura del secondo capitolo del cortometraggio “Nel segno di Greca”. La sera proiezione del lungometraggio “Anna” di Marco Amenta. L'attrice protagonista Rose Aste dialogherà in sala con il regista Mauro Aragoni.

Mercoledì 3 serata a tema carcerario, tra malagiustizia e problemi sociali come la ludopatia. Si partirà con “Polvere” di Paolo Carboni, incentrato sulla vicenda di Aldo Scardella e si arriverà al cortometraggio “Come Quando Fuori Piove” realizzato nell'ambito di un laboratorio cinematografico guidato da Gian Paolo Vallati con la collaborazione attiva dei protetti della casa circondariale di Oristano. Presenti in sala i due registi e interverrà anche Maria Grazia Caligaris dell'associazione Socialismo Riforme Diritti, che offrirà una panoramica della situazione carceraria attuale.

Giovedì 4 il regista Mauro Aragoni parlerà del cinema a 360°, tra dietro le quinte e realizzazione di serie tv come la sua “That dirty black bag”. Nella serata ci sarà anche la proiezione del suo corto “Nuraghes S'Arena” e del corto “Liver” di Alessio Cuboni (il primo in concorso all'Officina Cine Contest). Presenti in sala, oltre ai due registi, anche l'esperto di effetti visivi Alessandro Fele e l'attore Maurizio Pulina.

Venerdì 5 proiezione dei corti in concorso “Su Pissiafoi” di Luca Lobina, “Temno” presentato dall'autore Bepi Vigna e “Isola” presentato dalla regista Giulia Fo. A seguire proiezione del lungometraggio fuori concorso “Last Christmas”, presentato dal regista Christiano Pahler.

Sabato 6 giornata conclusiva del Festival. Si parte con le proiezioni dei corti in concorso “Horizon”, presentato dal regista Daniele De Muro, “Zoppo dallo spavento” di Stefano Schirru, “Un piano perfetto”, presentato dal regista Roberto Achenza e “Fai la tua scelta”, presentato dal regista Michele Lecca. A seguire la proiezione fuori concorso del corto “Nel segno di Greca”, presentato dal regista Daniele Arca e prodotto da Officina Progetti con il sostegno del Comune di Decimomannu.

