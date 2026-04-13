Medici dentro e fuori dall’ospedale, uniti da un’unica priorità: far stare meglio il prossimo. Con un sorriso, un momento di leggerezza e di semplice condivisione. È questa la filosofia del gruppo “Non solo Ippocrate”, band composta interamente da camici bianchi con il cuore nella musica, che domani alle 17.30 si esibirà nella sala convegni dell’ospedale Businco di Cagliari in occasione dell’evento “Pasqua al Businco 2026”.

Sul palco saliranno Danilo Sirigu, responsabile del servizio di Ecografia sperimentale e dei Trapianti del Brotzu, fondatore del gruppo, voce, tastiere e autore dei testi. Con lui il medico legale Paolo Porcu alla chitarra, il dermatologo Pietro Iannelli a chitarra e armonica blues, l’igienista Ilio Erbi alla batteria, l’ematologo Daniele Sabiu al basso e il fisioterapista Mauro Usala, voce e chitarra. Stefania Sirigu, figlia di Danilo e specializzanda in Pediatria, presta la sua voce al gruppo. Il concerto – sottolinea Sirigu – «rientra in un progetto più ampio» che coinvolge una settimana di iniziative pensate per portare vicinanza e leggerezza ai pazienti ricoverati. Non solo musica infatti: domani non mancheranno anche momenti di intrattenimento con il cabaret del duo “L’ambulatorio di dottor Bronco e signora Tina”.

Il repertorio dei “Non solo Ippocrate” è ironico e coinvolgente: brani celebri vengono reinterpretati, trasformando sintomi e patologie in musica. Così “Balliamo sul mondo” cambia veste e diventa “Dottori nel mondo”, “Sognando la California” si trasforma in “Sogno che avrò l’ernia”. Immancabili anche “Baila la vena”, “Attenti al lupus”, “Pap test twist”.

A chi non potrà lasciare il letto penserà la tecnologia: lo spettacolo sarà trasmesso via cavo nelle televisioni delle stanze, permettendo a tutti i pazienti di partecipare. «La nostra musica ci permette di regalare sorrisi e momenti di leggerezza – racconta Sirigu –. Chi non ci conosce rimane spesso sorpreso, mentre chi ci segue canta già con noi. Ma il momento più importante arriva dopo, quando incontriamo i pazienti: lì si percepisce davvero il valore di ciò che facciamo».

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è anche Giorgio Garau, ex dipendente del settore amministrativo dell’ospedale: «Durante le festività siamo stati al loro fianco con spettacoli, musica e piccoli doni pasquali. Basta davvero poco per offrire conforto e vicinanza. Anche un semplice grazie ci fa capire quanto quel gesto sia stato importante per chi lo ha ricevuto».

L’evento chiude la manifestazione “Pasqua al Businco”, organizzata nella sala convegni

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