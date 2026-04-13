Una settimana di eventi per donare un sorriso a chi si trova in ospedale. Si chiuderà domani la manifestazione “Pasqua al Businco” organizzata nella sala convegni dell’ospedale dall’associazione Aortas Apertas.

«Basta davvero poco offrire per un po' di consolazione e conforto alle persone che abbiamo aiutato in tutti questi anni» spiega Giorgio Garau ex dipendente nel settore amministrativo dell’ospedale

«Siamo stati per le festività al loro fianco, abbiamo organizzato spettacoli, musica, abbiamo regalato doni pasquale e rivolto messaggi sinceri e pieni di affetto per fare avvertire ancora di più la nostra presenza e vicinanza. Ricevere anche un semplice grazie, per quel poco che si è fatto, ci fa intuire che è stato un gesto importante per chi lo ha ricevuto».

(Unioneonline)

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