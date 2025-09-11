Concerto di musica classica per palati fini per preparare l’avvento dell’autunno. Appuntamento imperdibile per i cultori e gli appassionati sabato 13 settembre nel teatro del Seminario.

Sarà la virtuosa Eloisa Cascio al pianoforte a eseguire brani e melodie di Chopin e Schubert. Un evento eccezionale a Cuglieri con l'artista dal ricco curriculum: laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Benevento, diploma in clavicembalo presso il Conservatorio di Campobasso, diploma di musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Avellino. Quindi il diploma di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e la laurea in musica da camera presso il Conservatorio di Napoli.

Il concerto è promosso e organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cuglieri, Associazione culturale Ellipsis, Associazione Amici della Musica - AIAM, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e patrocinio Comune di Cuglieri. Appuntamento alle 21.30 al teatro dell'ex Seminario Teologico.

