Cuglieri accoglie Eloisa Cascio: concerto di Chopin e Schubert al teatro del SeminarioLa pianista di fama internazionale si esibirà in un evento promosso dagli Amici della Musica
Concerto di musica classica per palati fini per preparare l’avvento dell’autunno. Appuntamento imperdibile per i cultori e gli appassionati sabato 13 settembre nel teatro del Seminario.
Sarà la virtuosa Eloisa Cascio al pianoforte a eseguire brani e melodie di Chopin e Schubert. Un evento eccezionale a Cuglieri con l'artista dal ricco curriculum: laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Benevento, diploma in clavicembalo presso il Conservatorio di Campobasso, diploma di musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Avellino. Quindi il diploma di perfezionamento presso la Scuola di Musica di Fiesole e la laurea in musica da camera presso il Conservatorio di Napoli.
Il concerto è promosso e organizzato dall’associazione Amici della Musica di Cuglieri, Associazione culturale Ellipsis, Associazione Amici della Musica - AIAM, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione, Fondazione di Sardegna e patrocinio Comune di Cuglieri. Appuntamento alle 21.30 al teatro dell'ex Seminario Teologico.