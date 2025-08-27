Una cascata rovente di metallico magma inonderà il Cueva Rock di Quartucciu nella serata di sabato 30, salutando la fine dell’estate con il Metal Summer: il festival, oggi al suo secondo anno di fila, offrirà una line up di quattro band fieramente parte del versante thrash, groove e speed, tutte di estrazione isolana.

Con il Metal Summer si chiude la vivace stagione estiva del Cueva, oggi punto di riferimento per la musica alternativa in tutta l’hinterland, data anche la recente e già spesso lamentata mancanza di spazi per la musica nel capoluogo. E dalla zona industriale di Quartucciu, dopo aver ospitato serate di elettronica, rassegne hardcore e tanti altri live, sabato il Cueva tornerà alle origini ospitando una scena che mai è mancata al locale: quella dell’heavy metal sardo, duro e puro, dal sapore statunitense.

Dalle 22 infatti, si alterneranno sul palco le quattro band, ciascuna con la sua storia e il suo sound. L’apertura sarà affidata ai Warpit, quartetto formato nel 2023 da veterani della scena in un ibrido di groove e lontani echi dell’identità musicale sarda, definito “nuragic metal”. Seguiranno poi gli Alcoholic Alliance Disciples, band cagliaritana nata nel 2007 che guarda invece a sonorità più tendenti all’ambito “southern” e alternative della sfera metallica. Il terzo set vedrà poi esibirsi i sassaresi Reatzione, il cui rabbioso uso del sardo è coniugato a muri sonori in pieno gusto thrashcore. La chiusura toccherà infine ai Midnightmares, quartetto che pur rifacendosi alla violenza del thrash la colora ed eleva con tecnicismi e progressioni.

