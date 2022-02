"Colori e immagini della Scienza" è il titolo della mostra, organizzata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari, Sardegna Teatro, Comune di Nuoro e Europe Direct, che s’inaugura oggi al teatro Eliseo nel capoluogo barbaricino, dove rimarrà fino al 26 febbraio.

L'iniziativa fa parte di un ciclo di dodici esposizioni che si tengono in questi mesi in varie città italiane nell’ambito del progetto per le scuole “Art&Science Across Italy”, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell'arte.

Otto le opere in esposizione realizzate da ventiquattro studentesse e studenti dei licei "Giorgio Asproni" di Nuoro e "Giovanni Maria Dettori" di Tempio Pausania.

I lavori più significativi, ispirati da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, saranno premiati il 26 febbraio nel corso di un evento in programma al Teatro Eliseo.

I vincitori saranno poi in gara alla competizione nazionale che si terrà al Mann (Museo archeologico nazionale di Napoli) dal 13 al 27 maggio. Gli autori e le autrici di queste opere, inoltre, saranno ospiti al Cern per un master sul rapporto tra arte e scienza che si svolgerà nel mese di settembre.

(Unioneonline/v.l.)

