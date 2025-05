In attesa del 5° Genera Festival - Premio Giornalistico della Sardegna che si volgerà ad Alghero dal 12 al 14 giugno, Ittiri ospita da venerdì “GeneraOFF”, gustosa anteprima di un festival che ha i giovani come priorità e principali protagonisti sulla scena, l’informazione e la letteratura come variegato sfondo e il territorio come fertile terreno in cui coltivare e far sbocciare cultura e opportunità e confronto.

Lo staff, affidato alla direzione artistica di Giampaolo Cassitta, ha scelto come apertura “Annile”, romanzo d’esordio di Edoardo Mantega (Il Maestrale, 2025), vincitore della XIX^ edizione del Premio Gramsci. L'appuntamento è per venerdì alle ore 18.30 all’Ex Prefettura di via Sassari nr 52.

Sabato verrà presentato “Japanisher garten” di Ilario Carta (Arkadia Editore, 2024). Mercoledì 28 maggio trasferimento alla Biblioteca Comunale di Ittiri per “Zafferano” di Giampiero Muroni (Il Maestrale, 2024). Il 29 maggio toccherà a Fiorenzo Caterini dialogare con Giampaolo Cassitta del suo libro “Colpi di scure e sensi di colpa”, edito da Carlo Delfino editore (2024). Chiusura giovedì 5 giugno (ore 18.30): ospite Pier Giorgio Pinna e il suo “Caso Volpe” (Mediando, 2024).

