Il museo delle vecchie carceri di Castiadas è stato riaperto ai visitatori.

«Un passo importante - dice il sindaco Eugenio Murgioni - per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Come sottolineato dalla delibera di Giunta comunale del 20 marzo scorso, il museo si propone di offrire ai visitatori una profonda immersione nella storia locale, in un contesto di grande suggestione e rilevanza storica».

Il museo sarà aperto anche domani, domenica 31 marzo, il 1 aprile. E ancora, il 25, 26, 27, 28, 29, 30 aprile, il 1, 2, 3, 4, 5 maggio con visite dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 18,30.

«L'accesso al museo delle ex carceri - aggiunge Murgioni - sarà gratuito, un gesto che riflette l'impegno del Comune nella promozione dell'accessibilità culturale e nella divulgazione del nostro ricco patrimonio storico. Stiamo parlando di un luogo che racconta storie di vita, di lavoro e di comunità. Questo progetto non solo preserva un capitolo fondamentale della nostra storia ma diventa anche uno spazio di riflessione e di incontro per la nostra comunità e per i visitatori da ogni parte. È, questo, un simbolo tangibile dell'impegno di Castiadas verso la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio culturale. Invito tutti a partecipare a questa iniziativa, che siamo certi contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e l'orgoglio per le nostre radici e la nostra storia».

