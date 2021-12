Oltre che studentessa, era anche un’ottima atleta “e, sul podio, gli angeli sono sempre primi”, ha sottolineato l’assessore Giorgia Meli. Lo speciale riconoscimento assegnato alla madre e alla sorellina di Beatrice Arru, la 16enne scomparsa questa estate in un terribile incidente stradale a Carbonia, è stato il momento più toccante della cerimonia di premiazione degli atleti e degli studenti che si sono distinti nel 2021. Premiazione avvenuta oggi, 83esimo anniversario di Carbonia, nella Fabbrica del Cinema anche con gli assessori Antonietta Melas e Katia Puddu.

Gli speciali attestati sono andati per l’Atletica Mineraria ad Anna Gioia Sulas e Laura Urru, per l’AssoSulcis a Cristina Alciator, Luca Concas, Sergio Floris, Alessandra Mocci, Daniela Piras, Fabrizio Pisano, per la Dimonios Bike a Dolores Cerquetti, Liuca Ledda, Manola Nieddu, Fabrizio Piras e Giovanni Uccheddu. Per la società Aurora a Sara Maria Manca, Aurora Basciu, Simone Medda, Chiara Mulas, per la Stella Speciale a Mirko Cara, Pietrino Carta, Cristina Lunardi, Rebecca Lunardi, Federica Marras, Matteo Marras, Michele Matteu, Michael Mulas, Fabio Puddu, Elisa Romano, Elisa Sanna, Gloriana e Luciano Scandariato. Per gli eccellenti voti riportati dagli studenti, premiati per l’Istituto Don Milani Niccolò Barabino, Valeria Barlini, Nicole Cani, Asia Gallus, Ivan Grussu, Niccolò Manca, Cristian Pisu, Leonardo Pitzalis, Manuel Riello, Sofia Satta, Marica Trudu, Andrea Enrico Vella; per l’Istituto Satta riconoscimenti a Giada Billai, Matteo Campesi, Emma Fazio, Aida Puliga, Anna Pulix, Nicolò Santoru, Giulia Spirito. Fra le superiori, premi per l’Ipia a Federico Baroncini, Giorgia Diana, Fatima Pettorru, Chiara Loi, Simone Mereu, Mauro Uccheddu; quindi per l’Angioy a Federico Bullegas, Sara Campus, Alessia Fazio, Chiara Locci, Alessia Mattioni, Chiara Pala, Marta Pispisa. Infine per il Gramsci-Amaldi a Michela Aru, Edoardo Fontana, Manuela Frau, Sofia Gandino, Aurora Gattus, Matilde Giacomina, Matteo Guidarini, Elena Muroni, Adriano Musio, Chiara Pagoto, Alessia Pili, Martina Pitzalis, Sara Podda, Diletta Sanna, Sara Tidu, Marta Uccheddu, Alice Zurru, Alberto Angioni, Gioia Deriu, Federico Repole.

