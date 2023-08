«La Vergine Dormiente aspetterà i suoi devoti in piazza Santa Maria e lì i Gremi scioglieranno il voto» ha annunciato il sindaco di Sassari Nanni Campus nel presentare una edizione particolare della Discesa dei Candelieri, da qualche anno accolta in seno all’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.

Padre Salvatore Sanna, Guardiano del Convento di Santa Maria, ha aggiunto: «Le criticità strutturali sono risultate più gravi rispetto al primo momento, quindi la Chiesa sarà la piazza e tutta la città potrà testimoniare la propria fede e sciogliere il voto».

Anche quest’anno saranno 13 i Candelieri che effettueranno la “Faradda” in rappresentanza dei Gremi. Questo l’ordine di partenza: Braccianti, Autoferrotranvieri, Macellai, Fabbri, Piccapietre, Viandanti, Contadini, Falegnami, Ortolani, Calzolai, Muratori, Sarti e Massai, la corporazione più importante.

Tra le iniziative di contorno la discesa dei Piccoli Candelieri del 5 agosto con 16 mini ceri portati da bambini e bambine, il 10 agosto la discesa dei Candelieri Medi e la sera del 13 l’assegnazione dei Candelieri d’Oro e d’Argento e d’Oro speciale ai sassaresi che da più tempo risiedono all’estero e in Italia.

