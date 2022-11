C’era anche Luogosanto, gli scorsi 11 e 12 novembre a Milano, alla seconda edizione di “Sardegna terra di cammini tutto l’anno”, evento organizzato dall’Assessorato al turismo della Sardegna, dalla casa editrice Terre di Mezzo e dalla Fondazione Destinazioni di Pellegrinaggio in Sardegna, della quale è socio fondatore.

La delegazione “locusantesa” era composta dal sindaco Agostino Pirredda, dall’assessore al turismo Gian Paolo Occhioni e dal gestore dell’Ufficio turistico comunale Riccardo Mura.

«Ci siamo potuti confrontare utilmente con chi, a diverso titolo, ha già mosso da tempo i primi passi in questo tipo di turismo», dichiara l’assessore Occhioni. «Questo ci aiuta a far emergere i nostri punti di forza, le nostre peculiarità, ma anche le criticità che dobbiamo affrontare per far sì che Luogosanto, la Gallura, la Sardegna intera riscopra e valorizzi le sue mete di pellegrinaggio e i suoi cammini sacri, che potranno essere percorsi ogni anno da migliaia di pellegrini o dagli amanti dei cammini».

Ricorda poi Riccardo Mura che «Luogosanto è sia meta storica di pellegrinaggio per i fedeli galluresi, sia tappa fondamentale di diversi cammini religiosi e non solo come la Via dei Santuari, la Via Francescana, il Cammino di Santu Jacu, il Cammino del Carmelo e il Sentiero Italia. Stiamo cercando di fare rete con tutte queste realtà per garantire la percorribilità dei sentieri, e che sempre più pellegrini e camminatori scoprano le vie sacre della Gallura e Luogosanto in particolare».

© Riproduzione riservata