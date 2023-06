Al Teatro Massimo di Cagliari uno spettacolo con i ballerini di “Amici” per sostenere un progetto di solidarietà verso le donne che hanno affrontato e superato un percorso di cure oncologiche.

L’appuntamento è per sabato 1 luglio, alle 20.

L’iniziativa è organizzata dall'Associazione Salute Donna Odv in collaborazione con Dance Factory di Maurizio Montis e Dance Art Studio di Leon Cino.

Tra gli artisti ospiti della serata: Carola Puddu, ballerina anche di Amici, Leon Cino, vincitore del talent-show nel 2003, Tiziana Carta, Lorenzo Gallo, Maria Grazietti, allievi della dance Factory.

«La danza è arte, armonia, bellezza, ma può essere anche uno strumento potente di solidarietà», spiegano gli organizzatori. Aggiungendo: «Artisti di eccezione a Cagliari per sostenere il progetto Venus, di Salute Donna Odv, per offrire alle pazienti operate per tumore mammario la possibilità di ripristinare l'aspetto estetico del seno con tatuaggio medicale o protesi areolare».

