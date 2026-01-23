Nuovo appuntamento con le selezioni di Miss Mondo nell’Isola: domenica a partire dalle 18, nella splendida cornice offerta dall’ Aquarium di Torre delle Stelle, riprenderanno le selezioni del concorso di bellezza nato negli Stati Uniti nel 1951. L’ingresso per assistere allo spettacolo è gratuito, ma sarà necessario prenotare il proprio posto. A condurre la serata sarà ancora una volta Anthony Peth, volto noto delle reti televisive nazionali. Tante le giovani che hanno presentato la propria candidatura per partecipare alle selezioni che si terranno in tutte le regioni, ma solo una potrà rappresentare l’Italia alla finale mondiale. Da quest’anno, a organizzare Miss Mondo sarà Alessia Ghisoni, imprenditrice titolare di diversi marchi che operano nel mondo della moda e degli eventi.

Bellezza, ma non solo. Il concorso punta i riflettori anche su personalità, stile ed eleganza.

Una kermesse estremamente contemporanea che unisce la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali, progettati e strutturati con lo scopo di mettere in evidenza un'immagine nuova e fresca del concorso grazie anche alla collaborazione con partner nazionali di livello. La seconda tappa delle selezioni di Miss Mondo sarà l’occasione per ammirare le collezioni degli stilisti sardi, creazioni di assoluto valore come gli scialli Anna Maria Mura, gli abiti di Dama Atelier di Daniela Zucchi e Maria Francesca Sedda, e della sartoria Olimpic di Riccardo Tronci che porterà in passerella anche gli uomini. Presente anche Gabriela Solesya, ex modella e fashion trainer delle aspiranti miss, che porterà in passerella anche la sua passione per la moda sostenibile, presentando una collezione nata dal riciclo di vari materiali.

L’organizzatrice di Miss Mondo, Alessia Ghisoni, spiega come il concorso non punti solo ad esaltare la bellezza femminile, ma anche l’intelligenza, la creatività, la determinazione, la forza, l’eleganza e l’empatia delle partecipanti: “Puntiamo a valorizzare e promuovere l’eccellenza femminile in tutte le sue sfaccettature, quello che conta non è solo l’aspetto fisico di chi sale in passerella, ma anche il carattere e i valori. Attraverso Miss Mondo, inoltre, vogliamo raccontare le eccellenze della nostra terra, come gli stilisti e le stiliste che porteranno in passerella tutta la propria arte”. Ad ospitare la seconda tappa del concorso sarà l’Aquarium di Torre delle Stelle: “Uniremo il fascino del "fine dining" sardo alla bellezza e al talento delle candidate – spiega Nathalie De Clercq, titolare della struttura -, un connubio esclusivo tra alta ristorazione e glamour internazionale”.

