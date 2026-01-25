L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” ha partecipato al “Sympoiesis Symposium”, il convegno internazionale promosso dall’Accademia Albertina di Torino e dal network INAR (Italian Network of Artistic Research).

Al centro dell'intervento dell'Accademia ssassarese, rappresentata dal direttore Daniele Dore, c'è stata la presentazione di Parɔl – Quaderni d’Arte e di Epistemologia. La rivista, ben più di un semplice prodotto editoriale, è stata portata ad esempio di come un progetto culturale possa evolvere e trovare nuova linfa nel passaggio tra istituzioni diverse.

Fondata nel 1985 all'Università di Bologna da Luciano Nanni, Parɔl è nata come spazio di pura speculazione teorica. Il suo approdo all'interno dell'Accademia di Belle Arti, sotto la guida del compianto Antonio Bisaccia, ha segnato una svolta decisiva e ha amplificato le sue potenzialità: la teoria estetica ha incontrato la ricerca applicata, diventando un dispositivo dove il pensiero si confronta quotidianamente con il "fare".

Parɔl funge da vero e proprio laboratorio di sperimentazione editoriale per gli studenti e la comunità dell'Accademia. Il numero 34/35, distribuito dall’editore Mimesis si apre con un contenuto d'eccezione: un sentito omaggio firmato dai fondatori e maestri Luciano Nanni e Raffaele Milani. Il cuore del volume è dedicato a un ampio Focus su Tim Burton, fortemente voluto da Bisaccia, la cui curatela scientifica è stata affidata ad Antonio Sanna. Attraverso le analisi di studiosi internazionali come Sabine Planka, Jessica Labbe, Rebecca Nesvet e Chandrama Basu, il focus indaga l'estetica del regista statunitense, tra genio, bizzarria e inquietudine.

