Storie e poesie nel libro "Il sole alato della Palestina"Presentazione sabato nella scuola civica di musica
Il progetto di solidarietà nato in Sardegna dal titolo “Il sole alato della Palestina” approda a Porto Torres. Il libro (Catartica Edizioni) che raccoglie racconti e poesie di diversi autori per sostenere il popolo palestinese, con parte dei proventi destinati a organizzazioni che portano aiuti in Palestina, promuovendo cultura e resistenza attraverso la scrittura, verrà presentato sabato 24 gennaio dalle ore 18.30, presso la Scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”. L’iniziativa culturale e solidale che usa la forza della parola per portare sostegno e speranza al popolo palestinese sarà presentato da Giovanni Salis con le musiche di Graziano Solinas. Tra i partecipanti anche Natali Shaheen, ex capitana della Nazionale palestinese e premio Sport e diritti umani di Amnesty International, oltre a Giovanni Fara (Catartica Edizioni) e Lavinia Rosa (Ponti non Muri). Saranno presenti anche Salvatore Palita, Maria Daniela Carta, Anna Borghi, Luana Farina Martinelli e Zaira Zingone. Il libro tratta di storie e poesie ispirato alla tradizione palestinese, inclusi elementi di folklore come racconti (hykaye).