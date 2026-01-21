Soleminis, sabato la presentazione del romanzo “La Puntura” di Francesco PicciauL’artista sarà ospite al Centro polifunzionale di via Sirios
Riprendono le presentazioni di libri nella biblioteca comunale. Il protagonista del prossimo incontro sarà Francesco Picciau, artista e performer seguace della Land Art (corrente artistica nata negli Stati Uniti che mette al centro natura e paesaggio) reduce da una mostra personale molto apprezzata al Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari.
Picciau presenterà il suo romanzo “La Puntura”, una storia ambientata in un piccolo paese a 20 km dal capoluogo sardo con protagonista un uomo di mezza età costretto ad affrontare le sue paure. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 19.00 al Centro polifunzionale di via Sirios.