Riprendono le presentazioni di libri nella biblioteca comunale. Il protagonista del prossimo incontro sarà Francesco Picciau, artista e performer seguace della Land Art (corrente artistica nata negli Stati Uniti che mette al centro natura e paesaggio) reduce da una mostra personale molto apprezzata al Lazzaretto di Sant’Elia a Cagliari.

Picciau presenterà il suo romanzo “La Puntura”, una storia ambientata in un piccolo paese a 20 km dal capoluogo sardo con protagonista un uomo di mezza età costretto ad affrontare le sue paure. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 19.00 al Centro polifunzionale di via Sirios.

© Riproduzione riservata