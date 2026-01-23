Sono otto le Scuole di specializzazione di area sanitaria e veterinaria attivate dall’Università degli Studi di Sassari, che ha pubblicato i bandi di concorso per l’ammissione.

Le scadenze per le scuole di specializzazione sono fissate tutte alle ore 13, ecco le date: Farmacia ospedaliera, 12 febbraio; Patologia clinica e Biochimica clinica, 13 febbraio; Microbiologia e Virologia, 13 febbraio; Scienza dell’Alimentazione, Chirurgia orale e Odontoiatria pediatrica, 18 febbraio.

Tutte le informazioni utili per la partecipazione alle selezioni – requisiti, modalità di iscrizione e calendario delle prove – sono disponibili nei rispettivi bandi, reperibili sul sito dell'Università di Sassari.

L’offerta formativa di area non medica si completa con le Scuole di specializzazione in Ispezioni degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, confermando l’impegno dell’Ateneo sassarese nella formazione avanzata in ambito sanitario e veterinario.

