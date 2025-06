Un mondo fantastico fatto di musica, teatro, laboratori. Il tutto in un’ambientazione fantascientifica, che porta spettatori e partecipanti in un universo lontano. A Cagliari torna “DanzEstate”, ai Giardini Pubblici dal 10 al 14 giugno. Ad aspettare curiosi e appassionati, ci saranno le attività artistiche e creative animate da piccoli amici extraterrestri, pianeti sconosciuti, galassie e stelle lontane, astrogiocolieri, razzi per girovagare nel cosmo, esplorazioni futuristiche con le astronavi tra piccoli racconti di fantascienza e i primi passi dell'uomo sulla Luna. Ma anche giochi di abilità come il Lancio in Orbita, Il Portale Stellare, Gli Anelli di Saturno. Su questo tema prende forma la 13esima rassegna curata da Asmed Balletto di Sardegna, direzione artistica di Massimiliano Leoni che da mattina a sera propone danza, musica e teatro, laboratori, giochi di un tempo, caccia al tesoro, musica, bolle di sapone, storytelling, workshop. Dieci spettacoli (gratuiti) con sette compagnie provenienti da Cagliari e Sassari), Molise, Toscana e Malta.

Il 10 giugno alle 17 la Compagnia Il Crogiuolo porta in scena "Contos e Faulas" di e con Marta Gessa. Alle 18:45 è la volta de "Il Voliciclista" del Balletto di Sardegna, concept, testo e regia di Senio Dattena, interprete insieme a Luana Maoddi e Sara Perra. L'11 alle 17 lo spettacolo di lettura interpretata "Il Principe Fruttato" della Compagnia Frentania Teatri, regia, drammaturgia e interpretazione di Giandomenico Sale. Alle 18:45 è di scena la Moveo Dance Company di Malta con "Sensazionale. Esplorando i 5 sensi", coreografia di Diane Portelli, interpreti Flavia Meazza e Jonay Malvar Sierra. Si prosegue il 12 alle 17 con "Oceania 2" della Compagnia Danza Estemporada. Alle 18:45 "Perseo e Medusa" del Balletto di Sardegna, concept, testo, regia e costumi di Senio Dattena, in scena con Luca Mameli, Luana Maoddi, Martina Spiga.

Il 13 alle 17: "La Ballata di Colapesce" della Compagnia MovimentoInActor Con. Cor. D.A. Il 14 alle 17 arriva lo spettacolo "Preistoria", con gli allievi della Scuola Statale IC Quartu Sant'Elena e alle 18:15 "Il Vento e la Fanciulla", fiaba danzata a cura di Balletto di Sardegna. Concept, testo, regia e costumi di Senio G. B. Dattena, anche interprete con Chiara Mameli, Luca Mameli, Luana Maoddi, Martina Spiga. Si chiude alle 19:15 con una parata-spettacolo che coinvolge i personaggi di DanzEstate 2025.

(Unioneonline)

