L’obiettivo è quello di approfondire nella maniera più adeguata il tema della Shoah e dei diritti fondamentali dell’umanità. In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Cabras ha programmato tre eventi, dedicati a bambini, adolescenti e adulti.

«In un momento tanto delicato della storia geopolitica mondiale riteniamo di grande importanza accompagnare bambini e studenti in un percorso ragionato rispetto ai diritti fondamentali dell’uomo: le discriminazioni si presentano in varie forme ed è necessario avere gli strumenti per saperle riconoscere e contrastarle - ha affermato l’Assessore alla Cultura Carlo Trincas - Una riflessione che riguarderà anche gli adulti durante la presentazione del libro proposto dalle operatrici della biblioteca comunale».

Si parte domani 24 gennaio, alle 17, con il laboratorio di lettura dedicato ai bambini e ai ragazzi a partire dai 7 anni, proposto dal servizio bibliotecario, dal titolo Letture per non dimenticare. Per partecipare occorre iscriversi telefonando al numero 0783 290321 o attraverso i canali social della Biblioteca comunale. Lunedì mattina, 27 gennaio, nella sala auditorium del centro polivalente di via Tharros, gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado avranno l’occasione di riflettere sul dramma della Shoah attraverso lo spettacolo - Senza memoria - della compagnia teatrale Il Crogiuolo, dedicato a tutte le vittime della persecuzione nazifascista.

Martedì 28 gennaio sarà la volta degli adulti, con la presentazione del libro Notte e nebbia a Dachau. Bartolomeo Meloni tra storia e memoria (Iskra Edizioni), della scrittrice Rita Arca.

A dialogare con l’autrice sarà Anna Maria Capraro. L’evento si svolgerà alle 17 nei locali della biblioteca comunale.

