L’obiettivo era quello di offrire a tutti gli alunni un luogo dove confrontarsi e crescere musicalmente, un’occasione per mettere in contatto realtà provenienti dallo stesso territorio provinciale e ragazzi accomunati dalla passione per l’arte melodica.

Si è svolta a Cabras la prima edizione dell’evento “MusiCabras Festival Smim”, rassegna delle realtà orchestrali a indirizzo musicale della provincia di Oristano, organizzata in collaborazione tra Comune di Cabras e Istituto comprensivo, attraverso i docenti della scuola a indirizzo musicale di Cabras con sede a Solanas.

Come sottolineano i docenti di strumento musicale «la condivisione di esperienze e la valorizzazione della socializzazione e dell’inclusione sono fondamentali per rendere un’orchestra più di un semplice insieme di musicisti che suonano».

Durante la mattinata i giovani, provenienti dalle scuole di Cabras, Ghilarza e Oristano, numero uno e numero due, si sono riuniti al centro polivalente di via Tharros per le prove generali e hanno poi pranzato nei locali comunali, un momento di svago all’aperto nel chiostro della struttura. Nel pomeriggio si sono esibiti davanti a un ampio pubblico sia come singole orchestre, sia con l’esecuzione di un brano finale in ensemble.

Le Orchestre Smim hanno eseguito brani tratti dal repertorio di compositori classici come

Beethoven e Dvorak. Infine, la “Grande Orchestra” formata dai gruppi riuniti, ha eseguito l’Inno

alla Gioia di Beethoven.

