Si apre tra le antiche mura della Basilica di San Gavino il primo appuntamento di Musica&Natura, la rassegna concertistica organizzata a Porto Torres dall’Associazione Musicando Insieme, a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Martedì 22 luglio alle ore 21.30 va in scena il “Duo Granato” che presenta il progetto musicale “America Landscapes” per una serata al ritmo di jazz e tango.

L’ensemble cameristico composto dai musicisti Cristian Battaglioli Fiocca al sax e Marco Rinaudo al pianoforte condurranno il pubblico in un emozionante viaggio attraverso le melodie americane di Gershwin, Maslanka e Muczynski, per poi immergersi nelle intense e coinvolgenti atmosfere del compositore argentino Astor Piazzolla. La manifestazione, che si svolgerà dal 22 luglio al 15 agosto, sarà occasione per festeggiare i vent’anni di storia della rassegna “Musica & Natura” che conferma la sua capacità di unire musica, cultura e arte, tra le suggestive location della città di Porto Torres (Basilica di San Gavino, Atrio Metropoli, Tenute Li Lioni, chiesetta di Balai Vicino). L’evento celebra anche l’anniversario dei 25 anni della Scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, centro di eccellenza del territorio che vanta maestri musicisti di fama nazionale.

La XX edizione di Musica & Natura presenta 18 appuntamenti in cartellone dove si inserisce il concerto del gruppo sassarese “Creuza de Mä”, cover del cantautore genovese Fabrizio De Andrè, in programma il 30 luglio alle 21.30 nell’area archeologica di Turris Libisonis - in collaborazione con Stefano Giuliani, direttore del museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano, - la suggestiva area dove era prevista l’esibizione del cantautore Fabio Concato e I Musici, concerto saltato per motivi di salute dell’artista. La rassegna “Musica & Natura” è organizzata con il contributo del Comune di Porto Torres, Regione Autonoma della Sardegna, Salude e Trigu e Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata