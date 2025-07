Mercoledì 23 luglio si terrà il quinto appuntamento di "Quartieri, Oggi e Domani", l’evento organizzato dall’associazione Circolare, con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Dalle 19.30, in via Sardegna, angolo via Emilia, l’attore, comico e formatore Aldo Milia guiderà un coinvolgente incontro per far scoprire a grandi e piccini la figura del clown, attraverso il gioco.

Dopo il successo del comico sassarese Nicola Virdis, che ha incantato il pubblico con le sue performance, per l’ultimo appuntamento nel quartiere del Villaggio Satellite scende in piazza l’artista Aldo Milia con giochi che coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti. Un laboratorio di comicità con attività circensi, ludico-pedagogiche rivolte ai più giovani.

L’associazione Circolare nella sua attività cominciata dal 25 giugno ha toccato diversi quartieri e coinvolto tanti bambini e ragazzi, con cinque iniziative che si sono svolte nei rioni periferici e del centro urbano, a partire da Borgona, Villaggio Satellite, Villaggio Verde e Oleandro.

