Il ballo e la musica, lo scambio di culture e tradizioni, e infine l’accoglienza passo decisivo per la pace. Questi i messaggi che ha lanciato la 40esima edizione di Ittiri Folk Festa domenica mattina nella Messa dei Popoli e poi la sera con il ballo nel parco Missingiagu ma soprattutto con la Gran Parata. Hanno sfilato per le vie del centro 20 gruppi per un totale di oltre 400 figuranti provenienti da 4 Continenti. Hanno aperto il corteo una coppia di carabinieri a cavallo provenienti da Burgos, l'ultima e ormai unica stazione di carabinieri a cavallo. Subito appresso, come di consueto, le Trombe e Tamburi “Sa Sartiglia” di Oristano.

Nutrito il gruppo di casa, Ittiri Cannedu, l'associazione che organizza il festival internazionale, in collaborazione con il Comune. Anche i giovanissimi hanno sfilato con l'abito ittirese e si sono esibiti nel ballo, a testimonianza di una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione. Il gran finale si terrà a Sassari, nella piazza Santa Caterina, martedì 22 luglio alle ore 21.30, con la manifestazione denominata “Sassari, Danze dal Mondo”. Parteciperanno i gruppi provenienti da Cile, Messico, Austria e Abruzzo più la nazionale Lega Italiana Sbandieratori e il Gruppo musicale sassarese “Zeppara”.

La scelta di Sassari ben si sposa con l'apertura al territorio della Città Metropolitana, come ha sottolineato anche il sindaco sassarese Giuseppe Mascia: «Il nostro territorio deve essere unito. I risultati si ottengono insieme». Sarà una serata dedicata allo scambio di tradizioni non solo folkloriche, ma anche di culture che arrivano da una regione diversa, l'Abruzzo, da uno stato europeo (l'Austria) e da due nazioni oltre Oceano come Messico e Cile. Un'alternanza di stili di ballo e musiche che è una novità per Sassari e che animerà una delle piazze simbolo del centro storico, piazza Santa Caterina.

