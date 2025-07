A Cannigione (borgo marino di Arzachena particolarmente vivo nell’organizzazione di eventi di intrattenimento, musicali, le culturali e sportivi), arriva la 14ª edizione della Rassegna Letteraria, Liberamente Sopra Le Righe, dal prossimo 22 luglio per arrivare fino al 13 settembre, 4 appuntamenti avente come filo conduttore la tematica delle “Metamorfosi”, ricordando – scrive Liberamente Me, l’associazione che organizza la manifestazione, che la «metamorfosi è un evoluzione continua ma necessaria, fondamentale per la scoperta del proprio sé, anche letterario». Primo appuntamento dunque il prossimo 22 luglio, alle ore 2:30, nella Piazza della Chiesa di San Giovanni Battista, con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori). L’autrice, Daria Bignardi, racconta il suo viaggio nell’isolamento e nelle prigioni, anche interiori, partendo da sé e mettendosi in gioco. Si prosegue il 5 agosto con “Speech- meglio veri che perfetti”; Enrico Galiano, partendo dal suo nuovo libro “Quel posto che chiami casa” (Garzanti) l’autore racconta l’importanza di seguire le nostre vocazioni. ogni giovane ha una passione che lo rende speciale il nostro compito è aiutarlo a scoprire e coltivare ciò che lo rende sé stesso. Gli atti appuntamenti sono il 9 agosto con Daniel Lunera e suo “Ti lascio andare” e il 13 settembre quando sarà presente Maria Laura Berlinguer con “La cena delle anime”.

