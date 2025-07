I suoi non erano auguri, o tanti auguri ma "Augurerrimi" simpatico superlativo che indirizzava alle persone care per il compleanno. E "Augurerrimi" è il titolo dell'evento che ricorderà Carlo Valle il 25 luglio a due anni dalla morte.

L'iniziativa è dell'associazione intitolata al poliedrico artista nato a Milano ma trapiantato a Sassari dove è stato protagonista di tante iniziative ed eventi culturali della città. L'appuntamento è per venerdì a partire dalle 19 nello Spazio PoP di via Principessa Jolanda 58, in un’atmosfera conviviale alla quale sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno a cuore il testamento artistico lasciato dall’attore.

Particolare spazio sarà dedicato alla musica, con un microfono aperto e un mixer a disposizione di chi vorrà collegare chitarre o altri strumenti musicali per dedicare una breve performance alla memoria di Carletto, celebrando così la sua passione artistica.

Durante l’evento verranno presentate le prossime iniziative dell’associazione e sarà possibile rinnovare la tessera annuale. L’incontro rappresenta anche un’importante occasione per sostenere la raccolta fondi in corso, finalizzata alla creazione di uno spazio culturale dedicato a Carlo Valle e alla trasformazione dell’associazione in fondazione.

