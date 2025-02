Il Comune di Cabras ha ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026. A dicembre l’amministrazione aveva reso pubblico un avviso per l’adesione al Patto locale per la lettura, un passo fondamentale per ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del Centro per il libro e la lettura, che promuove questa iniziativa in collaborazione con Anci.

L’adesione al Patto è stata capillare, andando a raggiungere i locali centri propulsori delle attività promozionali del libro, con in prima fila la biblioteca comunale, storico motore delle iniziative culturali cabraresi. La firma del Patto comprende associazioni, cooperative operanti nel territorio, librerie e cartolibrerie.

«Si tratta di un riconoscimento al quale teniamo particolarmente, che rappresenta non solo il nostro impegno amministrativo ma anche il lavoro di tutti coloro che credono nell’importanza della conoscenza e dell’informazione - ha affermato l’assessore alla Cultura Carlo Trincas - La lettura è un pilastro fondamentale per la crescita personale e collettiva e continueremo a investire in iniziative che coinvolgano i nostri cittadini e le scuole».

«Da sempre sosteniamo attività di promozione attiva della lettura come laboratori e concorsi per i più piccoli e incontri con autori per gli adulti - ha aggiunto la Consigliera Paola Deiala, che ha seguito le procedure per la presentazione della candidatura comunale - perché riteniamo siano alla base della fortificazione di una comunità interessata alla cultura in tutte le sue forme. Il riconoscimento di “Città che legge” ci rende orgogliosi».

