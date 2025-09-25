Se è sempre interessante seguire la presentazione di un'opera e carpire i segreti della messa in scena, diventa praticamente indispensabile in previsione di due anteprime assolute a livello italiano. Lunedì alle 18 appuntamento al Comunale di Sassari col format "Alla scoperta dell'opera", incontro gratuito e aperto al pubblico.

Nell'occasione si parlerà del dittico che aprirà la sessione autunnale della stagione organizzata dall'ente concerti Marialisa de Carolis: "Mandrake" di Nicola Colabianchi e "Jungfrun I Tornet" (La Fanciulla Nella Torre) di Jean Sibelius, che verranno messe in scena il 10 e 12 ottobre.

Durante la serata si potrà accedere al “making of” delle due opere, scoprendo tutti i segreti del backstage e le fasi della costruzione di scene e costumi di questo nuovo allestimento realizzato interamente a Sassari con cui il de Carolis mette ancora una volta in luce le competenze artistiche del suo staff.

Il regista Alberto Gazale dialogherà con il presidente dell’Ente Antonello Mattone, il presidente della Sibelius society Flavio Colusso, il direttore dell’orchestra del de Carolis Sergio Oliva, la costumista Luisella Pintus, il maestro del Coro de Carolis Francesca Tosi. All’incontro sarà presente anche il cast del dittico.

