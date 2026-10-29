A Porto Torres lo spettacolo di danza “Respiri di Parigi”Venerdì 30 ottobre la nuova produzione di Studiodanza: un viaggio emozionale tra le vie della capitale francese per la stagione teatrale di Camera Chiara
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Spettacolo di danza contemporanea al teatro Andrea Parodi di Porto Torres, in programma venerdì 30 ottobre alle 20.45 con una rappresentazione dal titolo "Respiri di Parigi". La storia di una bambina che, tra le vie di Parigi, incontra artisti ed emozioni, vivendo un viaggio di scoperta e trasformazione che la conduce verso l’età adulta. Perdersi a Parigi per ritrovarsi grandi. Tra i caffè specchiati, i pittori di strada e i segreti dei vicoli parigini, una bambina inizia il suo viaggio più importante verso l'età matura. Ogni artista incontrato lungo il cammino le lascia un colore, ogni passante un’emozione.
Nel cuore pulsante della città dell’arte, smarrire la strada diventa l’unico modo per dare inizio alla propria trasformazione. Lo spettacolo è organizzato da Studiodanza, con la regia e le coreografie di Clelia Bazzoni, Morena Nativo e Alice Sassu. Una delle realtà molto attive nella città di Porto Torres che tiene viva la cultura della danza, attraverso giovani talenti capaci di realizzare performance di grande livello e qualità. Si tratta di uno degli eventi inseriti nel ricco calendario della stagione teatrale a cura della Camera chiara.