Saranno la Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven e l’Akademische Festouvertüre (Ouverture per una festa accademica) di Johannes Brahms ad aprire l’anno accademico 2025-2026 del Conservatorio di Sassari. Sabato prossimo alle 18 il Teatro Comunale di Sassari ospiterà la cerimonia che inaugura ufficialmente le attività del “Canepa”, con il concerto dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio diretta da Andrea Barizza e composta da circa sessanta elementi tra allievi, ex allievi e docenti.

La serata – a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria – prevede anche la consegna del riconoscimento “Una sinfonia per…”, assegnato quest’anno, il sesto, a Daniele Cossellu, fondatore e storico componente dei Tenores Remunnu ‘e locu di Bitti. Classe 1932, Cossellu sarà presente al Comunale per ritirare la pergamena dalle mani della prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, che ha presieduto la commissione nominata dal presidente Ivano Iai per l’assegnazione dell’onorificenza.

Il concerto sarà riproposto domenica 8 febbraio alle 18 al Teatro del Carmine di Tempio Pausania, a ingresso libero e gratuito.

© Riproduzione riservata