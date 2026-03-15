Il 21 e 22 marzo primo appuntamento a Sinnai del festival dedicato agli elementi alla Terra tra poesia, arti performative, cucina e riflessione culturale. Torna così, “Elements”, il festival di letterature e arti performative promosso da Sardinia To Do e ospitato al MuA – Museo e Archivio Civico di Sinnai. Il primo appuntamento della nuova edizione, dedicato all’elemento Terra, si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo con un programma che intreccia poesia, arti performative, laboratori, cucina e momenti di confronto culturale.

Elements è un progetto culturale articolato in quattro appuntamenti – Terra, Fuoco, Aria e Acqua – pensati come metafore attraverso cui indagare temi universali mediante la letteratura, le arti performative e gli incontri con artisti e studiosi. Il festival nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio di esperienza culturale condivisa capace di mettere in dialogo comunità, territorio e ricerca artistica contemporanea.

Il festival si apre sabato alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale della poesia, con “Corpo a corpo con la poesia”, una performance che unisce parola poetica e movimento corporeo. Protagonisti dell’incontro saranno la scuola di arti marziali Wudang Kung Fu Sinnai e la poetessa e scrittrice Francesca Fattinger, che daranno vita a un dialogo tra gesto, respiro e parola.

A seguire, alle 18:15, si terrà un incontro con l’autrice che presenterà il suo ultimo lavoro Corpo a corpo con la poesia, in dialogo con la poetessa Agnese Costa.

Si prosegue domenica 22 agosto, con “T agostoessere tessere”, laboratorio di arte e benessere condotto da Francesca Fattinger e Agnese Costa. L’attività, inserita nel progetto “Mi fai stare bene”, invita i partecipanti a esplorare le opere dello scultore Franco d’Aspro attraverso movimento, ascolto e dialogo con l’arte.

Alle 12 spazio alla convivialità con “Elementi di cucina”, attività realizzata in collaborazione con S’Offelleria. La cuoca Giovanna Ligas guiderà il pubblico nella preparazione di un piatto a base di prodotti locali e stagionali, raccontandone ricetta e proprietà nutritive, per poi condividerlo insieme. Nel pomeriggio, alle 15:30, si terrà “Facciamo rumore”, primo raduno di macchine da scrivere in Sardegna ideato da Carla Marcialis. Un’ora di scrittura collettiva per dare voce alle proprie parole utilizzando macchine da scrivere, personali o messe a disposizione dall’organizzazione. Al termine, i testi prodotti verranno appesi e condivisi con il pubblico. Alle 17, il museo ospita “Colonialismo e musei”, una passeggiata critica nelle sale del MuA guidata da Ilenia Atzori per riflettere sul tema del colonialismo culturale e su come riconoscerne le tracce nelle esposizioni museali. A chiudere la giornata, alle 17,45, “A tu per 2”, momento di confronto aperto tra professionisti e pubblico: ogni partecipante avrà due minuti per condividere un pensiero sull’elemento Terra, trasformando il dibattito in un’esperienza collettiva di riflessione.

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