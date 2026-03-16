Il titolo della mostra “Che tutto rifiorisca” rappresenta il più recente percorso creativo e richiama l’idea di rinascita, speranza e rinnovamento. Dopo decenni vissuti a Firenza, l'artista sassarese Massimo Caria ritorna in città e sabato inaugura la personale alle 18 nella Libreria Dessì di Sassari.

Curata da Marcella Foddai l'esposizione propone 25 opere e sarà visitabile fino al 3 aprile. Classe 1956, nel suo lungo percorso artistico Massimo Caria ha sperimentato diversi linguaggi dell’arte contemporanea: pittura, performance, grafica e arte digitale.

Dal 1983 ha realizzato numerose mostre personali in Italia e all’estero, entrando nel circuito internazionale e trovando spazio anche in alcune collezioni museali. Il lavoro più recente si concentra sulla pittura, con opere caratterizzate da un gesto immediato, libero, profondamente comunicativo e dal forte impatto emotivo.

© Riproduzione riservata