Inizia domani al Teatro Massimo di Cagliari (ore 20.30, replica martedì) il mini tour sardo dello spettacolo “Venere Nemica”, che farà tappa anche al Comunale di Sassari mercoledì, sempre alle 20.30. Inserita nel cartellone CeDac Sardegna e nel progetto Teatro No Limitis, la pièce originale scritta da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli è interpretata da Drusilla Foer, nel ruolo della Dea dell'amore, con la partecipazione di Elena Talenti.

La regia è di Dimitri Milopulos, la produzione artistica di Franco Godi per Best Sound e la produzione esecutiva e distribuzione a cura di Savà Produzioni Creative.

“Venere Nemica” si ispira alla favola di “Amore e Psiche” da “Le Metamorfosi” di Apuleio, per raccontare il rapporto dell'immortale protagonista, rifugiatasi a Parigi per sfuggire alla noia dell'Olimpo e alla compagnia dei suoi divini parenti, con il figlio “ribelle”, innamorato di una bellissima (e sfortunata) fanciulla.

“Immaginate la mia gioia. Una dea, condannata a vivere nell’eterna umidità del mare – rivela la protagonista –, scoprire l’esistenza della messa in piega!”. Ma neppure una creatura immortale è immune dalle passioni: oltre all'odio per Psiche, la nuora che le ha rubato l'effetto del figlio, Venere riscopre «un amore infinito e incondizionato per quel figlio ferito che, in fuga dall’amata, torna da sua madre per curare le ferite del corpo e dell’anima».

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