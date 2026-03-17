"Macomer, pagine di storia". E' il titolo del libro postumo sulle storie di Macomer scritto da Gianpietro Licheri, giornalista de L'Unione Sarda scomparso un anno fa, e pubblicato dal figlio dell'autore, Paolo Antonio (edizioni Iskra).

L'opera sarà presentata domani sera, alle 18.30, in una manifestazione che si terrà al Maart City Heart-Intermodale passeggeri, in piazza Due Stazioni, per ricordare la figura del giornalista.

«Mio padre- dice Paolo Antonio Licheri- scomparve prematuramente mentre stava portando a termine un libro al quale teneva molto. Pagine, rimaste sospese tra appunti e pensieri, che raccontano in modo diretto e sincero il legame profondo che univa mio padre a Macomer. Una cittadina che non fu soltanto il luogo in cui visse, lavorò, ma dove divenne nel tempo la sua terra di adozione e anche una scelta morale. Qui trovò persone, storie e valori che alimentarono il suo impegno di giornalista e il suo modo di guardare al mondo».

«Questo libro- dice Paolo Antonio Licheri- vuole essere più di un semplice ricordo: è la memoria viva. Un gesto di riconoscenza verso una cittadina e verso una comunità che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita».

L'opera postuma del giornalista sarà presentata domani sera con la partecipazione del figlio, Paolo Antonio, dai colleghi che lo ricordano con le letture affidate ad Azzurra Lochi.

La manifestazione è presentata dal presidente dell'associazione Maart Intermodale, Marco Benevole, con gli intermezzi musicali affidati al musicista Dino Madau.

Gianpietro Licheri, originario di Ghilarza, arrivò a Macomer alla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Per oltre vent'anni ha scritto le cronache di Macomer per L'Unione Sarda. E' scomparso improvvisamente lo scorso anno, a 71 anni.

© Riproduzione riservata