Un'edizione a prevalenza femminile la 19ª di “PLICS”, il Premio Letterario Internazionale Città di Sassari, cantiere poetico ideato e diretto da Leonardo Onida. Tra i dieci riconoscimenti assegnati dalla giuria tecnica, infatti, sei sono andati ad autrici. Il Teatro Civico di Sassari ospiterà venerdì e sabato gli appuntamenti conclusivi di un premio che ha visto la partecipazione di oltre 300 autori e autrici da tutta Italia e dall'estero.

I vincitori- Ad aprire l’elenco dei premiati è Lella De Marchi, vincitrice del 1° Premio assoluto per la Poesia Edita con “Le stanze di Emily” . Nella stessa sezione il Premio della Critica va a Rosanna Frattaruolo con “Fegato in cartolina”. Nella sezione Poesia Inedita il primo premio è stato attribuito ex aequo a Paolo Cattolico con “Oltre il filo spinato del silenzio” e Stefano Solaro con “Ormai ci si ribella”.

Grande spazio alla scrittura femminile anche nella sezione Racconto Inedito, dove il 1° Premio assoluto è stato assegnato a Paola D’Agaro con “Il dolore delle madri”. Nella sezione Romanzo il 1° Premio assoluto va invece a Teodoro Lorenzo per “Rimpalli”, mentre il Premio della Critica è stato attribuito a Meana Delrio per “Donne di ginepro”.

Il programma degli appuntamenti prevede venerdì 20 marzo alle 11 la cerimonia dedicata alla giuria delle scuole, con gli studenti del Convitto Nazionale Canopoleno, dell’Istituto Devilla e dell’IPIA di Sassari chiamati ad assegnare i propri riconoscimenti nelle sezioni poesia e racconto. Alle 19, al Teatro Civico, spazio all’incontro con lo scrittore Gesuino Némus (Matteo Locci), tra le voci più originali della narrativa italiana contemporanea, al quale la giuria tecnica ha deciso di attribuire il Premio Speciale alla Carriera.

Il momento conclusivo del festival sarà sabato 21 marzo alle 19, sempre al Teatro Civico di Sassari, con la cerimonia ufficiale di premiazione della giuria tecnica, durante la quale verranno consegnati tutti i riconoscimenti della 19ª edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari PLICS.

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