Un viaggio fra storia e memorie di vita, per capire il presente e trovare il futuro: mercoledì 18 la sede della Fondazione di Sardegna, in via san Salvatore da Horta 2 a Cagliari, ospiterà la presentazione di "Sul sedile davanti", il nuovo libro del professor Gaetano Ranieri. L'opera autobiografica – edita lo scorso 20 febbraio per Albatros Il Filo – sarà narrata dalle 16 alla presenza dell'autore, in dialogo con il giornalista Giorgio Galleano e i docenti d'ateneo Raimondo Zucca e Fabrizio Pilo, con la moderazione di Sergio Nuvoli e un'introduzione a cura del presidente di Università del Territorio, Stefano Basciu.

Ranieri restituisce nelle pagine di "Sul sedile davanti" una collezione di eventi che non sono solo parte di un vissuto personale, ma anche collettivo e storico: dall'infanzia spezzata a metà dal trasferimento nell'Isola alle sfide degli studi, arrivando alla carriera accademica e ai traguardi scientifici. Tra vita familiare, esperienze di vita e scoperte, il professore racconta con passione e ironia, svelando l'autentico e profondo legame con la sua terra d'adozione in un testo che parte da ciò che è scolpito nella memoria, ma che si sviluppa con uno sguardo rivolto al domani.

Nato e cresciuto a Napoli prima dello spostamento nel capoluogo, Ranieri si è formato alla scuola di Ingegneria Mineraria dell'Università cagliaritana, dove poi ha lavorato come professore ordinario di Geofisica. Tra i fondatori dell'Ingegneria per l'ambiente e per il territorio nel 1989, Ranieri ha firmato più di 470 pubblicazioni scientifiche, proseguendo l'attività acccademica anche dopo il pensionamento del 2015: ed è infatti del 2023 la laurea honoris causa in Architettura, assegnata a Cagliari.

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