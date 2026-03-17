“Omicidio a Cala Lupo”, il libro di Masala ambientato a StintinoLuigi Stacca, vice ispettore del borgo e il nonno Sergio, ex vice ispettore, ancora una volta devono avviare un'intricata indagine
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Appuntamento con gli autori locali nella biblioteca comunale, nella Piazza del 45 di Stintino. Sabato 21 marzo alle ore 17 verrà presentato il libro dal titolo “Omicidio a Cala Lupo” scritto da Gabriele Masala, autore di genere thriller e giallo, noto per aver scritto romanzi ambientati in Sardegna, in particolare la serie "I delitti di Stintino".
Tra le sue opere figura anche "Assassinio sull'Isola Piana", thriller che narra indagini ambientate nella rinomata località turistica. I libri descrivono efferati omicidi di finzione ambientati nel contesto paesaggistico stintinese. Il volume “Omicidio a Cala Lupo” racconta la storia di sei amici romani coi rispettivi figli che, come ogni anno, si ritrovano a Stintino per le vacanze estive.
Cala Lupo fa da scenario per la morte improvvisa di uno di loro, durante un grande gioco con centinaia di partecipanti. Incidente o tragico delitto? Luigi Stacca, vice ispettore del borgo e il nonno Sergio, ex vice ispettore, ancora una volta, devono avviare un'intricata indagine, non priva di colpi di scena e dove ogni protagonista ha qualcosa da nascondere.
Tutte le verità, in qualche modo, dovranno venire a galla. Dramma e ironia scorrono parallele in questa storia. A dialogare con l’autore sarà Lavinia Rosa.