Realizzato nell'Ottocento, Palazzo Lombardo si affaccia su piazza d'Italia, il salotto di Sassari, frontalmente al Palazzo della Provincia. Sarà visitabile sabato e domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.30 grazie all'apertura straordinaria nell'ambito delle Giornate FAI di Primavera, il grande evento giunto alla 34esima edizione e promosso dal FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano.

Palazzo Lombardo è stato recentemente oggetto di un importante intervento di restauro concluso nel 2024 che ha restituito valore architettonico e funzione urbana all’edificio rimasto per anni disabitato e senza manutenzione e dunque a rischio di degrado.

“Acquistato nel 2023 da privati, promotori di un articolato progetto di recupero - dice Marcella Mara, capodelegazione Fai di Sassari - Palazzo Lombardo è tornato ad essere oggi uno spazio vivo che ospita uffici, luoghi di rappresentanza ad ambienti dedicati a incontri ed eventi tra cui: la Smeralda Consulting, la American Chamber of Commerce in Sardegna e lo studio GT Ingegneria”.

“Proprio durante i lavori – dice lo storico dell’arte Mario Tola - sono emerse alcune scoperte interessanti: nei due piani nobili sono riapparse volte decorate con motivi floreali, paesaggi e allegorie rimaste celate per decenni sotto strati di pittura e carta da parati. Le decorazioni, databili tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, mostrano evidenti affinità con i cicli ornamentali del vicino Palazzo della Provincia realizzati dai decoratori genovesi Gian Dancardi e Davide Dechiffer, e con quelli del Palazzo Quesada di San Pietro”.

Le giornate Fai di Primavera saranno presentate in un incontro che si svolgerà venerdì 20 marzo dalle 18 nella Sala della Fondazione di Sardegna, dal titolo “Le aperture FAI e il coinvolgimento delle Istituzioni, privati e scuole”.

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