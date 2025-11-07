Via da oggi a Barumini all’11° Expo del turismo culturale in Sardegna.

L’appuntamento, organizzato e promosso dalla Fondazione Barumini Sistema Cultura, si svolge dal centro “Giovanni Lilliu” al polo museale Casa Zapata.

Tra gli eventi workshop B2B, una piattaforma di incontro tra la filiera turistica sarda e 22 buyers provenienti da Italia, Europa e Nord America, specializzati in turismo culturale ed esperienziale. Obiettivo creare connessioni concrete, sviluppare nuovi mercati e rafforzare il posizionamento della Sardegna come meta di turismo culturale di qualità.

Fra le novità di questa edizione il “Premio Barumini – Il Betilo per la Cultura”, un riconoscimento che celebra chi contribuisce, con il proprio impegno e talento, a diffondere sapere, creatività e identità dei territori. Il Premio verrà assegnato a personaggi di rilievo nazionale, tra cui Giuseppe Fioroni, ministro della Repubblica e vicepresidente dell’Istituto Toniolo e Davide Usai, direttore generale del FAI.

Questa mattina, dalle 10 alle 12, la cerimonia di assegnazione del premio anche in diretta streaming su questo sito.

Qui il programma della manifestazione.

© Riproduzione riservata